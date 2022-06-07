Посмертно он представлен к ордену Мужества.

В Гусь-Хрустальном районе похоронили погибшего на Украине Павла Лукина. Об этом пресс-служба местной администрации.Павел Александрович родился в 1994 году. За отвагу и мужество старший сержант в 2015 году награждён медалью Жукова. Посмертно он представлен к ордену Мужества.«Администрация района, Владимирской области во главе с врио губернатора Александром Авдеевым, военкомат и ветераны ВС РФ, участники боевых действий выражают соболезнования родным и близким. Oн ocтaнeтcя для нас пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy», - сообщается на сайте районной администрации.На минувшей неделе в Судогодском районе похоронили 34-летнего уроженца деревни Лаврово. Как сообщает редакция газеты «Судогда и Судогодцы», погибший был контрактником. Он имел опыт участия в боях в Южной Осетии в 2008 году. Весной 2022 года владимирец заключил краткосрочный контракт и в звании младшего сержанта отправился на Донбасс. Он погиб 18 мая. Похороны прошли на кладбище в селе Спас-Беседа.