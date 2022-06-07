В парке усадьбы Покровское-Стрешнево началась реставрация главного дома усадьбы. Фасадные работы планируется завершить в этом году, а реставрацию интерьеров в следующем.

В парке усадьбы Покровское-Стрешнево началась реставрация главного дома усадьбы. Фасадные работы планируется завершить в этом году, а реставрацию интерьеров в следующем.Здание главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево XVIII–XIX веков — уникальный памятник истории и архитектуры. Элементы декора здания относятся к разным эпохам и архитектурным стилям. Здание разрушалось и нуждалось в восстановлении. Сейчас главные работы заключены в реставрации фасадов и крыши.Восстанавливать объект исторического наследия помогают сохранившиеся самобытные фрагменты интерьера и экстерьера, а также архивы и чертежи. Для проведения работ реставраторы погрузятся в архитектурное прошлое усадьбы Покровское-Стрешнево.Сейчас по фасаду здания проводится расшивка швов и кирпичной кладки, ее чинка. Реставраторы удаляют разрушенные материалы, на их место планируют ставить новые недостающие детали.Для того, чтобы пористый кирпич не разрушался от погодных условий, его обрабатывают специальным защитным биоцидным раствором. Он обеззараживает и очищает места, где проявляется плесень, мох, лишайники и грибки, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.С цоколя и ступеней полуротонды-террасы демонтирован белый камень. Рядом с усадьбой построены мастерские, где и очищают демонтированный камень. После проведения всех необхожимых работ сохранившийся и восстановленный камень вернут на место, а недостающий заменят.Также реставраторы расчищают поздние красочные слои фасада деревянного центрального объема. Заменяют старую штукатурку на новую, восстанавливают основание полуротонды-террасы и ступени двух огибающих ее полукруглых лестниц. С коринфской колоннады специалисты устранят грибки и трещины.Реставрацию парка "Покровское-Стрешнево" планируют завершить ко Дню города. Центральная часть парка останется естественной заповедной зоной, а возле Иваньковских прудов обустроят досугово-рекреационную зону. Историческую зону сделают недалеко от усадьбы и храма, а эколого-просветительскую — возле родников Царевна Лебедь. В парке также будет работать спортивная зона.