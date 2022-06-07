7 июня 2022 года православные верующие празднуют третье по счету обретение головы Иоанна Предтечи.

7 июня 2022 года православные верующие празднуют третье по счету обретение головы Иоанна Предтечи.Православный праздник 7 июняВ нынешний церковный праздник верующие вспоминают, как примерно в 850 году голова Иоанна Крестителя была найдена и обретена в третий раз. В сложный период волнений эта христианская святыня была скрыта от верующих, но патриарху Игнатию во время молитвы было указано место, в котором хранится голова. Святыню отыскали, и она была перенесена в надежное место.В честь Иоанна Крестителя в народе этот церковный праздник называют Ивановым днем, а также Иваном-Медвяные Росы. Этот день на Руси всегда был связан с рядом обычаев и запретов.Что нельзя делать 7 июняИздавна считалось, что в Иванов день выпадают медвяные (ржавые) росы, ходить по которым нельзя, иначе можно сильно заболеть. По этой причине 7 июня все матери особенно зорко смотрели, что их неразумные дети не ходили и не бегали по утренней траве. Медвяные росы считались вредными как для человека, так и для скота. Помощи в борьбе с такими ядовитыми росами просили в молитве Иоанну Крестителю.В честь праздника обретения головы Предтечи верующие в этот день всегда старались не употреблять в пищу любые продукты круглой формы и красного цвета – всего того, что могло хоть отдаленно напоминать святыню. Также веряне старались не ругаться, не пить спиртное и не брать в руки острых предметов.Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие воздерживались и от уборки в доме. Считалось, что в Иванов день нельзя мести пол – в противном случае можно было вымести из дома достаток и счастье. Также в этот день запрещалось плевать на землю.Приметы и традицииПо традиции на Иванов день полагалось надевать белые одежды – такой наряд в этот церковный праздник приносил удачу буквально во все жизненные сферы, а вот темных цветов лучше было избегать. Больных обязательно облачали в этот день в белые рубахи, после чего ожидали их скорого выздоровления.Что касается погодных примет, то люди верили:Если на кустах и деревьях потускнели листья, выпали те самые ржавые росы;Если влаги много, урожай будет богатым;Если пышным цветом цветет рябина, будет много хлеба;Если рябина только зацвела, осень будет затяжной.