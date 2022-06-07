В преддверии открытия летнего сезона в МЧС напомнили о правилах безопасного поведения на воде.

Владимирские спасатели назвали Клязьму самым опасным для купания водоёмом. В преддверии открытия летнего сезона в МЧС напомнили о правилах безопасного поведения на воде:- не заходите в воду пьяными;- особую осторожность следует проявлять пожилым людям и тем, у кого есть проблемы со здоровьем;- не оставляйте детей без присмотра;- если вы стали очевидцем происшествия, адекватно рассчитываете свои силы и можете спасти утопающего, следует подплыть к нему сзади, подхватить за подмышки и, придерживая голову, плыть к берегу;- избегайте купания в необорудованных местах.«Самым опасным водоёмем для купания в регионе считается река Клязьма – в 2021 году на ней утонули 11 человек. Происшествия также происходили на Оке, Пекше и Колпи», - напомнили в пресс-службе ведомства.При возникновении опасных ситуаций незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.