Проект, художественным руководителем которого стал всемирно известный виолончелист Борис Андрианов, традиционно объединит цикл концертов.

Во Владимирской области с 8 по 15 июня во пройдёт международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Проект, художественным руководителем которого стал всемирно известный виолончелист Борис Андрианов, традиционно объединит цикл концертов.Мероприятия пройдут в Киржаче, а также в селах Кидекша Крутец, Клязьминский, Нарма и на Соборной площади Владимира.Трансферы для зрителей будут организованы с Театральной площади областного центра. Отправление автобуса в Киржач состоится 8 июня в 16:00. В Суздальский район можно съездить 10 июня (выезд в 17:00), 12 июня в Александровский район (в 15:00), 13 июня в Ковровский район (в 15:30) и 14 июня в Гусь-Хрустальный район (в 16:00).Справки по телефонам: 8-(4922) 32-27-71 и 32-54-95.