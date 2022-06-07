Подведены итоги января-мая 2022 года.
В январе-мае 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 667 тысяч тонн, что на 17,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 5 месяца 2022 года погружено:
· промышленного сырья и формовочных материалов – 269 тыс. тонн (+0,4% к январю – маю 2021 года);
· строительных грузов – 156 тыс. тонн (+23,5%);
· метизов – 44 тыс. тонн (+2,5%);
· лесных грузов – 32 тыс. тонн (-0,9%);
· флюсов – 20 тыс. тонн (+45%)
· лома черных металлов – 20 тыс. тонн (-30,1%);
· нефти и нефтепродуктов – 5,7 тыс. тонн (-15,3%);
· комбикормов – 5 тыс. тонн (-11,7%).