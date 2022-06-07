Подведены итоги января-мая 2022 года.

В январе-мае 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 667 тысяч тонн, что на 17,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За 5 месяца 2022 года погружено:· промышленного сырья и формовочных материалов – 269 тыс. тонн (+0,4% к январю – маю 2021 года);· строительных грузов – 156 тыс. тонн (+23,5%);· метизов – 44 тыс. тонн (+2,5%);· лесных грузов – 32 тыс. тонн (-0,9%);· флюсов – 20 тыс. тонн (+45%)· лома черных металлов – 20 тыс. тонн (-30,1%);· нефти и нефтепродуктов – 5,7 тыс. тонн (-15,3%);· комбикормов – 5 тыс. тонн (-11,7%).