Кабмин Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Как отметил , об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины ..

Кабмин Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Как отметил , об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.По его словам, законопроект, легализующий каннабис, расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств. По данным , не все в стране поддерживают вывод наркотика в законное поле.