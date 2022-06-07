На предприятии проводится внутренняя проверка случившегося. Правоохранительные органы также устанавливают все обстоятельства происшествия.

Во Владимирской области рабочего одного из заводов придавило оборудованием. Об этом рассказали наши коллеги изИнцидент произошёл 3 июня. Сотрудник госпитализирован из Юрьев-Польского во Владимир. У него диагностированы переломы.На предприятии проводится внутренняя проверка случившегося. Правоохранительные органы также устанавливают все обстоятельства происшествия.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.