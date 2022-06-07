Всего в СИЗО чиновник проведёт почти пять месяцев.

Обвиняемому во взятке заместителю главы администрации Петушинского района продлили арест. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам. Сторона защиты возражала против продления срока содержания под стражей. Однако судья продлил чиновнику срок содержания в СИЗО до 13 августа. Всего получится почти пять месяцев.По версии следствия, в октябре 2018 года за содействие при заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле за выполнением обязательств, он получил от коммерсанта мзду в размере 200 тысяч рублей.«В рамках договорённости с предпринимателем заключено более 10 договоров на общую сумму свыше 9 млн рублей. Свою вину чиновник не признал», - сообщали ранее в пресс-службе Следкома.