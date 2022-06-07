Суть идеи в появлении дарксторов - крупных магазинов, которые работают в виде складов с большими запасами товаров.

Почему крупные торговые сети перестанут пускать покупателей в новые супермаркеты? Что такое даркстор?Крупные торговые сети приняли решение развивать новый формат магазинов. В новые супермаркеты перестанут пускать покупателей.Суть идеи в появлении дарксторов - крупных магазинов, которые работают в виде складов с большими запасами товаров. Внутри будут находиться лишь сотрудники компаний(сборщики заказов). Доступ также получат курьеры, которые и займутся доставкой продукции клиентам. Выбрать понравившийся товар можно будет через интернет. Такие торговые точки позволяют предоставить покупателю широкий ассортимент позиций и обрабатывают намного больше заявок.Известно, что «сетевики» уже открыли десятки дарксторов в Москве. В планах охватить и другие регионы присутствия. Развитие нового формата будет происходить параллельно с традиционными видами торговли.