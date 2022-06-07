Лоси всё чаще фигурируют в сводках ДТП, а один даже забрёл в Добросельский парк Владимира. Почему дикие животные проявляют активность и что делать при встрече? В конце мая – начале июня в

Лоси всё чаще фигурируют в сводках ДТП, а один даже забрёл в Добросельский парк Владимира. Почему дикие животные проявляют активность и что делать при встрече? В конце мая – начале июня в соцсетях участились сообщения о ДТП или аварийных ситуациях с участием лосей. Один водитель чудом избежал столкновения с дикими животным на трассе Кольчугино-Киржач. А