Лоси всё чаще фигурируют в сводках ДТП, а один даже забрёл в Добросельский парк Владимира. Почему дикие животные проявляют активность и что делать при встрече? В конце мая – начале июня в
<a href="https://33live.ru/novosti/07-06-2022-pochemu-v-oblasti-uchastilis-sluchai-dtp-s-losyami-a-zhivotnye-stali-zabredat-i-v-naselyonnye-punkty.html" target="_blank">Почему в области участились случаи ДТП с лосями, а животные стали забредать и в населённые пункты</a> - Лоси всё чаще фигурируют в сводках ДТП, а один даже забрёл в Добросельский парк Владимира. Почему дикие животные проявляют активность и что делать при встрече? В конце мая – начале июня в
[url=https://33live.ru/novosti/07-06-2022-pochemu-v-oblasti-uchastilis-sluchai-dtp-s-losyami-a-zhivotnye-stali-zabredat-i-v-naselyonnye-punkty.html]Почему в области участились случаи ДТП с лосями, а животные стали забредать и в населённые пункты[/url] - Лоси всё чаще фигурируют в сводках ДТП, а один даже забрёл в Добросельский парк Владимира. Почему дикие животные проявляют активность и что делать при встрече? В конце мая – начале июня в