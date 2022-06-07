Работы запланированы на 2023 год.

Во Владимирской области за объекты благоустройства проголосовали 100 тысяч жителей. Отбор проводился с 15 апреля по 31 мая. Работы запланированы на 2023 год.В 33-ем регионе в онлайн-голосовании участвовали жители 14 городов и посёлков. В результате в следующем году в порядок приведут следующие объекты:«Уже сейчас местным органам власти необходимо сформировать технические задания и провести конкурсы по определению подрядчиков», – напомнила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.