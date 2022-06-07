15-летний подросток погиб после столкновения с деревом в поселке Головино Владимирской области 6 июня. Мотоциклист скончался на месте аварии, сообщили в региональном ГИБДД. По

15-летний подросток погиб после столкновения с деревом в поселке Головино Владимирской области 6 июня. Мотоциклист скончался на месте аварии, сообщили в региональном ГИБДД. По предварительной информации, 6 июня примерно в 22:00 водитель мотоцикла «Мотоспорт» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. По факту ДТП проводится проверка. фото: Управление ГИБДД Владимирской