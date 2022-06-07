Летний сезон в «Икаре» откроется 10 июня.

Под Владимиром открывается первая смена в детском оздоровительном лагере «Дружба». Утром родители проводили ребят от площадки у ледового комплекса «Владимир».Первая смена, названная «Дружбы гранит», пройдёт с 7 по 27 июня. Летний сезон в «Икаре» стартует 10 июня.Напомним, что на минувшей неделе состоялась учреждений. Надзорные органы подтвердили готовность баз отдыха.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что в регионе В «Икаре» установлены 28 штук, в «Дружбе» - 11.Добавим, что в загородных лагерях также проводятся противоэпидемические мероприятия. Они оснащены рециркуляторами воздуха, дозаторами для антисептика. Организована ежедневная термометрия, смонтировано оборудование для работы в «антиковидных» условиях.Территория обработана против комаров, клещей и грызунов. Персонал прошел медосмотры.Родители смогут навещать подростковВсего в двух загородных лагерях Владимира за лето отдохнут 2100 детей, среди которых почти 20 их сверстников из Донбасса.