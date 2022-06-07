Новостройки рассчитаны на 17 тысяч жильцов, отметил Сергей Собянин.

Новостройки рассчитаны на 17 тысяч жильцов, отметил Сергей Собянин.Семимильными шагами в российской столице продвигается программа реновации. В рамках городского проекта продолжается строительство нового, комфортабельного жилья с доступной инфраструктурой. Так, с начала 2022 года под заселение передали уже 33 дома.Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, новые квартиры в скором времени получат 17 тысяч жильцов. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что программа реновации сохраняет хороший темп.Кроме того, градоначальник подчеркнул, что власти помогают москвичам в ходе переезда на новое место жительства. По его словам, в новостройках работают центры информирования граждан, где можно проконсультироваться и решить возникающие вопросы относительно переселения.Глава столичного региона также отметил, что часть нежилых помещений идет под коммерческие цели. Так, На первых этажах ранее построенных зданий разместились уже больше 200 предприятий малого бизнеса, в том числе, аптеки, кафе, магазины, парикмахерские."Все нужное у новоселов – в шаговой доступности", – подчеркнул Сергей Собянин.Всего же с начала программы реновации, по словам градоначальника, из старых квартир в благоустроенное жилье переехали больше 57 тысяч москвичей. Еще около 30 тысяч жителей столицы готовятся это сделать, добавил политик. Подробнее об этом можно узнать из видеоролика, опубликованного мэром Москвы в социальных сетях.К слову, московские власти сегодня не только строят новые многоэтажки, но и проводят работы в действующих зданиях, согласно масштабной программе капитального ремонта. К примеру, к концу года специалисты завершат обновление крыши, фасада, подвала, а также инженерных систем знаменитого .Семиэтажное здание, расположенное по адресу Большой Власьевский переулок, 12 известно тем, что с 1981 по 2001 год там жил знаменитый советский авиаконструктор, Герой соцтруда, академик Алексей Туполев. Дом обладает уникальной архитектурой и сложными формами.Важно отметить, что московская программа капитального ремонта является одним из крупнейших в нашей стране проектов по модернизации жилого фонда. Она включает в себя 28,5 тысячи домов разного вида: от типовых проектов до зданий с исторической значимостью.