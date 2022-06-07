Садовые товарищества Владимирской области накопили суммарный долг за свет более 12,5 млн рублей. Об этом сообщили в «Энергосбыт Волга» во вторник, 7 июня. В список должников вошли 53 СНТ. Самое

Садовые товарищества Владимирской области накопили суммарный долг за свет более 12,5 млн рублей. Об этом сообщили в «Энергосбыт Волга» во вторник, 7 июня. В список должников вошли 53 СНТ. Самое большое количество не платящих за свет товариществ – в Александровском районе (15), на втором месте – Киржачский (11), 9 задолжавших СНТ – в Петушинском районе.