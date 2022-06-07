Следующие полтора года он будет жить в режиме ограничения свободы.

Житель Судогды приговорен к полутора годам ограничения свободы за угрозу взорвать автомобиль. Лжетеррориста вычислили сотрудники УФСБ по Владимирской области.В сентябре 2021 года на номер 112 позвонил мужчина, который сообщил о заложенной в иномарке бомбе. К месту предполагаемого ЧП прибыли специалисты экстренных служб. После проверки автомобиля выяснилось, что тревога оказалась ложной.Силовики установили, что звонил пьяный уроженец Судогды. У него обнаружили телефон, с которого осуществлён вызов. Фигурант рассказал о бомбе из хулиганских побуждений. На злоумышленника завели уголовное дело.Судогодский районный суд признал его виновным. Следующие полтора года он будет жить в режиме ограничения свободы.