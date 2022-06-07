По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело.

В Гусь-Хрустальном прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед 59 работниками. АО «Армагус» выплатило сотрудникам 6 млн рублей.В ходе проверки выяснилось, что предприятие, занимающееся производством трубопроводной арматуры из стали и чугуна, задерживало перечисление жалованья. Прокуратура подала иски в суд, который постановил взыскать долги. Причитающиеся гусевчанам деньги уже выплачены.Кроме того, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного органа.