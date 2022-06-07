Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Весна – тают пени!».

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Весна – тают пени!». Потребителям, которые погасили задолженность за свет, тепло и горячюю воду, компания списала начисленные пени на сумму 1,6 млн рублей.Напомним, что для участия владимирцы погасили долги до 31 мая. Такой возможностью воспользовались 24 607 жителей региона, выплатив 52 млн рублей.На 1 июня размер задолженности клиентов за электроэнергию перед владимирским филиалом составил 334 млн рублей, а за теплоснабжение – превысил 432 млн рублей. При этом просроченная задолженность – та, которую можно взыскать через суд, составляет порядка 49% от общего объема. А за просрочку оплаты за энергоресурсы начисляются пени.