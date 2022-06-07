Решение о постановке на учёт признано законным.

Владимирский областной суд подтвердил склонность Навального к экстремизму. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Ранее Петушинский районный суд отклонил иск оппозиционера, в котором он просил признать незаконными решения о постановке его на профилактический учёт как лица, склонного к изучению, пропаганде и распространению экстремистской идеологии, а также настроенного на совершение преступлений террористического характера.Фемида установила, что бывший руководитель НО «ФБК»(признана экстремистской) не отрицает свою роль в работе организации. При этом Алексей Навальный неоднократно нарушал закон о проведении митингов, демонстраций, шествий или пикетов.«Это свидетельствует об отсутствии у него надлежаще сформированной законопослушной модели поведения при отстаивании своих взглядов», - уверено правосудие.В связи с этим судьи считают, что перечисленных обстоятельств достаточно для применения мер превентивного характера с целью недопущения проявлений экстремизма со стороны заключенного. Решение о постановке на учёт признано законным.Представителем Навального А.А. подана апелляционная жалоба на вышеуказанное решение Петушинского районного суда. Однако коллеги из Владимира поддержали позицию судей из Петушинского района.Уточняется, что во время рассмотрения апелляции, осужденный принял участие в разбирательствах посредством видео-конференц-связи из ИК-2 в Покрове. Однако это не помогло убедить собравшихся смягчить условия содержания политика.