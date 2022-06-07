Администрация Владимирской области подвела итоги голосования за благоустройство объектов во Владимирской области в 2023 году. В опросе, проходившем с 15 по 31 мая, приняли участие около 100 тысяч

Администрация Владимирской области подвела итоги голосования за благоустройство объектов во Владимирской области в 2023 году. В опросе, проходившем с 15 по 31 мая, приняли участие около 100 тысяч жителей региона. В онлайн-голосовании участвовали 14 населенных пунктов. По его итогам в 2023 году благоустроят: во Владимире – площадь Победы (21636 голосов); в Муроме – улица Первомайская