Свалка отходов образуется вблизи дома №17 «А» на улице Центральной.

В пойме Клязьмы, находящейся в микрорайоне Коммунар, КАМАЗы вываливают строительный мусор под окнами владимирцев. Об этом рассказали коллеги изСвалка отходов образуется вблизи дома №17 «А» на улице Центральной. Большегрузы складируют в границах охранной зоны исторического центра обломки бетонных плит и арматуры.По мнению жителей, всему виной местный застройщик. Машины приезжают рано утром или в ночное время. Горожане пожаловались в прокуратуру, Росприроднадзор и в мэрию Владимира. Теперь властям предстоит оценить законность действий людей, организовавших несанкционированную свалку. Штраф за указанное правонарушение может составлять от 100 до 250 тысяч рублей.