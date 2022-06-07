Победители получат дипломы лауреатов и памятные подарки.

Во Владимире завершается фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского». Мероприятие проводится уже в девятый раз.«Шатер Андрея Боголюбского» объединяет следующие конкурсы: чтецов на церковнославянском языке, литературных работ «Исторические личности: духовная и ратная победа», чтецов «Ратное поле России», а также рисунков детского пленэра. Они проходили в областной столице с апреля по июнь.Итоги подведут 11 июня в ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля в Патриаршем саду. Победители получат дипломы лауреатов и памятные подарки.