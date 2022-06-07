В результате ДТП она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Во Владимире в столкновении двух автомобилей пострадала 40-летняя таксистка. Авария произошла вечером 6 июня.В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в 18.15 на улице Почаевской случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек.По предварительным данным, женщина 1981 года рождения, находившаяся за рулём такси «Лада Веста», выезжая с крайней правой полосы с поворотом налево не предоставила «Шевроле Лачетти» преимущество в движении. Вторым автомобилем управлял мужчина 1995 года рождения.В результате ДТП она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали в больницу.Госавтоинспекции проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.