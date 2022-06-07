Вечером 6 июня во Владимире на улице Почаевской столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадала 41-летняя женщина, сообщили в региональном ГИБДД. По предварительной информации,

Вечером 6 июня во Владимире на улице Почаевской столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадала 41-летняя женщина, сообщили в региональном ГИБДД. По предварительной информации, около 18:15 женщина за рулем «Лада Веста» не предоставила преимущество 27-летнему парню на «Шевроле Лачетти». В результате ДТП водителя отечественной машины госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. ГИБДД проводит проверку.