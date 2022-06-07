Департамент цифрового развития вместе с «Ростелекомом» работают над дистанционным доступом к камерам через интернет.

Во Владимирской области 27 загородных детских лагерей оборудовали видеонаблюдением. Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказал Александр Авдеев.С первых чисел июня началась летняя оздоровительная кампания. Подростки заезжают в базы отдыха. По федеральным требованиям камеры должны работать круглосуточно.«Главам муниципалитетов нужно обратить особое внимание на освещение территории учреждений. «Слепых» зон быть не должно», - подчеркнул врио губернатора.Видео выводится на пульты охраны. Департамент цифрового развития вместе с «Ростелекомом» работают над дистанционным доступом через интернет.«Нужно обратить особое внимание на безопасность отдыха на воде. Нельзя допустить роста несчастных случаев, особенно среди детей. Поручаю проверить все организованные и неорганизованные места купания. Следует продумать вариант с привлечением бизнеса, сферы отдыха в эти места», – поставил задачу глава региона.