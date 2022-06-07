Всего с момента первого присасывания к медикам за помощью обратилось 739 владимирцев (217 детей).

Во Владимирской области за неделю от нападения клещей пострадали 179 человек, из них 43 ребёнка. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Всего с момента первого присасывания к медикам за помощью обратилось 739 владимирцев (217 детей). Фактов заражения вирусным энцефалитом пока не выявлено. Исследования проводятся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» на улице Токарева.Напомним, что для борьбы с членистоногими в регионе ежегодно обрабатываются парки, скверы, детские и спортивные площадки, пришкольные территории.