Председатель Госдумы предложил эффективный формат работы для сближения двух стран.

Председатель Госдумы предложил эффективный формат работы для сближения двух стран.По словам Вячеслава Володина, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран. Об этом спикер заявил на встрече с делегацией Народного Совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой и главами профильных комитетов Госдумы.В ходе беседы Володин предложил правовую помощь парламенту ДНР со стороны Госдумы и рассмотрел вариант создания спецкомиссии по гармонизации законодательства ДНР. По словам Володина, российские профильные комитеты готовы помочь в подготовке проектов законов и других важных решений для ДНР. Результатом и целью такой работы является решение проблем людей.Вячеслав Володин подчеркнул роль президента России Владимира Путина в данном решении и напомнил, что депутаты ГД обратились к Президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. Спикер назвал это дорогой длиной в восемь лет, которая анконец пройдена.В свою очередь Владимир Бидевка поблагодарил депутатов Госдумы за участие в судьбе ДНР. Он добавил, Народный Совет ДНР заинтересован в том, чтобы интеграционные процессы между странами шли активнее.