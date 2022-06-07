Музей театрального и музыкального искусства совместно с банком ВТБ запускает онлайн-проект в формате сторителлинга «Коллекция историй Музея музыки», посвященный одному из крупнейших в ..

Музей театрального и музыкального искусства совместно с банком ВТБ запускает онлайн-проект в формате сторителлинга «Коллекция историй Музея музыки», посвященный одному из крупнейших в России собраний музыкальных инструментов Шереметевского дворца. Многие из этих инструментов когда-то принадлежали знаменитым людям, великим музыкантам и даже императорам, с каждым из них связана интересная история.Авторы проекта выбрали пять инструментов из собрания Музея музыки, придумали к ним оригинальные иллюстрации и снабдили рассказ музыкальными записями, без которых образ каждого инструмента был бы не полным. Герои – разные по характеру, но не уступающие друг другу в силе биографии: балалайка из знаменитого оркестра Андреева, виолончель императора Николая II, барочный клавесин с роскошной росписью и декором, уникальный роговой оркестр и голубиная дудочка.Слушатели смогут послушать истории и звучание инструментов на сайте «Коллекция историй Музея музыки» на смартфоне или компьютере по адресу«Музей обладает поистине уникальной коллекцией. У каждого инструмента – своя душа, своя судьба. Нам очень хотелось, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с этим удивительным миром инструментов. ВТБ предложил разработать специальный проект, который позволит приоткрыть завесу этого мира любому – достаточно иметь доступ в интернет. Авторы сделали «Коллекцию» интересной для любого возраста, мы рекомендуем и посмотреть, и послушать, в том числе вместе с детьми, и обязательно – когда будете в Петербурге – зайти в сам Музей», - отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.