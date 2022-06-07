Бывшему заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, на 2 месяца продлили срок содержания под стражей.

Бывшему заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, на 2 месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе областных судов. По версии следствия, в октябре 2018 года Безлепкин получил взятку от бизнесмена в размере 200 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов