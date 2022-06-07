В Кузбассе семейная ссора закончилась трагедией. Житель Прокопьевска заступился за мать, которая попала под горячую руку принявшего на грудь мужа. Женщина сделала супругу замечание, увидев ..

В Кузбассе семейная ссора закончилась трагедией. Житель Прокопьевска заступился за мать, которая попала под горячую руку принявшего на грудь мужа. Женщина сделала супругу замечание, увидев его в нетрезвом виде, сообщает .Двадцатилетний парень решил заступиться за родительницу, и в итоге избил отца руками и ногами. О том, что мужчина погиб, молодой человек осознал только утром. Отец не подавал признаков жизни, поэтому парень сам вызвал скорую и полицию. Как сообщает интернет-издание , возбуждено уголовное дело.