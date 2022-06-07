В Гусь-Хрустальном завод после вмешательства прокуратуры выплатил сотрудникам задолженность на сумму более 6 млн рублей. Заработанные деньги получили 59 сотрудников, сообщили в

В Гусь-Хрустальном завод после вмешательства прокуратуры выплатил сотрудникам задолженность на сумму более 6 млн рублей. Заработанные деньги получили 59 сотрудников, сообщили в региональной прокуратуре 7 июня. «Коммерческая организация задолжала 59 работникам зарплату в размере больше 6 миллионов рублей. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании имеющейся задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены. Работникам выплачены причитающиеся