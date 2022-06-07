Жители поселка Андреево переживают, что может закрыться один из корпусов сельского детского сада. На улице Почтовая уже ликвидировали ясельную группу, а группу среднего возраста до первого

Жители поселка Андреево переживают, что может закрыться один из корпусов сельского детского сада. На улице Почтовая уже ликвидировали ясельную группу, а группу среднего возраста до первого сентября могут расформировать по другим корпусам. Жители утверждают, что в саду не принимают заявления от родителей. На борьбу с предполагаемым произволом вышли десятки местных жителей. На место даже кто-то