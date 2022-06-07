Ни помыться, ни убраться, ни приготовить еду. Жители села Спасское Суздальского района остались без воды. Так они живут уже последние 3 недели. Вода в кранах появляется только ночью,

Ни помыться, ни убраться, ни приготовить еду. Жители села Спасское Суздальского района остались без воды. Так они живут уже последние 3 недели. Вода в кранах появляется только ночью, рассказывают люди. Условия жизни местные называют не иначе как невыносимыми. Жительница села Спасское-Городище Мы сюда приехали 13 лет назад. Я привезла сюда своих родителей-инвалидов, у меня здесь