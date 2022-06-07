Аналогичную сумму добавят власти из областного бюджета.

Жители 20 городов, сел и деревень Владимирской области собрали свыше 4,7 млн рублей на развитие инфраструктуры и благоустройство. Аналогичную сумму добавят власти из областного бюджета. Постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев.«Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от людей. Они лучше нас знают первоочередные потребности населённых пунктов. Мы продолжим поддерживать их активную гражданскую позицию», − подчеркнул глава региона.Итак, средства выделят: