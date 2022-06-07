Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Благодаря прокуратуре жительница Владимира отсудила у департамента здравоохранения 45 тысяч рублей, которые пациентка потратила на лечение. Её своевременно не обеспечили жизненно важным препаратом.Женщина страдает эпилепсией. По рекомендациям врача-невролога она нуждается в ежедневном приеме «Леветирацитама». В связи с индивидуальной непереносимостью аналогов препарат рекомендован больной под торговым наименованием «Кеппра». Однако депздрав вовремя не закупил нужные медикаменты. Жительнице Владимира пришлось покупать их за свой счёт. Общая сумма потраченных средств составила порядка 45 тысяч рублей.После проверки прокурор подал иск в суд, который постановил взыскать указанную сумму в пользу заявительницы. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.