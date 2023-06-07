Для жителей ближайших районов будет создано более 200 рабочих мест.

Для жителей ближайших районов будет создано более 200 рабочих мест.Электробусный парк строится на востоке столицы в районе Новокосино. Его планируют открыть в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Количество электробусов в столице будет увеличиваться, подчеркнул заммэра. Он уточнил, что к 2025 году ПАО "КамАЗ" и группа "ГАЗ" поставят городу 1,2 тысячи электробусов."Москва — первая в Европе по числу электробусов, город планирует и дальше обновлять свой транспортный парк", – сказал Ликсутов.В июне 2022 года открылся первый в России электробусный парк "Красная Пахра". Он обслуживает маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.Продолжается подготовка к запуску второго электробусного парка. Он расположен в районе Митино и предназначен для обслуживания северо-западных районов.Парк в Новокосине позволит запустить маршруты экологически чистого общественного транспорта на востоке столицы. Заряжаться там одновременно смогут 78 машин.В Москве действует 79 электробусных маршрутов. За пять лет ими воспользовались более 300 миллионов пассажиров.Благодаря замене дизельных автобусов на электротранспорт выбросы углекислого газа сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.