17 июня в 21.00 телеканал «Россия» в прямой трансляции покажет «Концерт над Волгой. Посвящение...

17 июня в 21.00 телеканал «Россия» в прямой трансляции покажет «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции».На открытой сцене с видом на Волгу выступят выдающиеся российские артисты разных жанров, известные во всем мире – оперные исполнители, эстрадные певцы, актеры театра и кино: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Александр Петров, Светлана Захарова, Вадим Репин, Ирина Пегова, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Станислав Любшин, Роберт Юлдашев и Пелагея. Концерт пройдет в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Хора Сретенского монастыря. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Уникальный концерт состоится в одном из красивейших мест Плёса - на Соборной горе, откуда как на ладони виден весь город, расположившийся на берегу самой большой и полноводной реки Европы. В таких городах, вдали от блеска столиц, на протяжении столетий рождались великие артисты и гениальные произведения, которым предстояло прославить русскую провинцию и отозваться в сердцах современников и потомков – и в России, и далеко за ее пределами.Неслучайно именно эти края облюбовал в свое время легендарный русский оперный исполнитель Федор Шаляпин, которому посвящен Дачный фестиваль в Плёсе. В 2023 году, когда широко отмечается 150-летие великого русского баса, звезды оперы, балета, классической музыки и кино, а также ведущие хоровые и музыкальные коллективы страны объединятся для небывалого гала-концерта, который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.На восстановленной исторической Торговой площади Плёса будут установлены экраны с прямой трансляцией концерта, чтобы все гости и жители города могли следить за ходом мероприятия в режиме реального времени. Вход на Торговую площадь будет свободным.Зрители всей страны смогут увидеть грандиозный концерт в прямой трансляции, которая состоится на телеканале «Россия» и онлайн-платформе СМОТРИМ 17 июня в 21.00.