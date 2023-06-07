Рената Литвинова поучаствовала в необычной фотосессии.

Рената Литвинова поучаствовала в необычной фотосессии.Рената Литвинова создала вокруг себя окружение из лиц творческих и причастных к искусству. Неудивительно, что ее приятели предлагают экзальтированной, по мнению некоторых, женщине стать то участницей показа, то героиней необычной фотосессии.Именно снимками с одной из них и поделилась Литвинова в своем личном блоге. Одна из художественных галерей, расположенных в Париже, предложила Ренате сняться для выпускаемого ими журнала.Подобрали для этого блондинке необычный и стильный образ: юбка макси, а также широкий пояс, больше похожий на корсет. Сверху на женщине был надет кейп. Пикантной деталью стало то, что 56-летняя Рената Литвинова оголила грудь для модной съемки. Ведь, когда она уперла руки в бока, стало понятно, что под накидкой отсутствуют топ или бюстгальтер.Не менее, подписчики Ренаты подметили, что, пусть небольшие части ее груди и были видны публики, это не выглядело пошло или вульгарно."Как изящно", "Рената, не перестаете удивлять и восхищать", "Интеллектуальная эротика", – написали восхищенные поклонники Литвиновой.Впрочем, были и те, кого увиденный "натюрморт" оставил без слов. Но с тем, чтобы выразить свой восторг, они справились: накидали Ренате Литвиновой огонечков.