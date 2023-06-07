Если рабочего стола не хватает, то можно повесить полку на стену.

Если рабочего стола не хватает, то можно повесить полку на стену.Грамотная организация рабочего пространства – целая наука. Эргономика объясняет, как правильно приспособить должностные обязанности, предметы и инструменты, а также компьютерные программы под психические и физические особенности сотрудника.Если организовать рабочее место с умом, то от сотрудника можно добиться максимальной продуктивности при минимальных затратах времени и энергии. Это стало особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда граждане перешли на удаленную работу.Итак, добиться эффективности можно, если выполнить семь простых правил при организации рабочего пространства. По данным интернет-издания "", в первую очередь необходимо четко выделить границы рабочей зоны.Совершенно не обязательно отводить под офис целую комнату, ограничиться можно небольшим уголком квартиры. Однако в этом месте вы должны предельно концентрироваться на поставленных задачах.Второе, все лишние предметы необходимо убрать с рабочего стола в корзины или ящики. При этом третьем правило гласит, что необходимые для работы вещи должны лежать на расстоянии вытянутой руки.Если пространство для труда маленькое, то используйте стену – повесьте полку. А личные вещи вообще не должны появляться в офисе, чтобы не отвлекали от дел.Шестое правило требует использовать подставки для компьютерной техники, чтобы установить ее на нужном для глаз и шеи уровне. Это позволит избавиться от усталости и мышечной боли.Наконец, для грамотной организации рабочего места можно помечать папки по степени важности или другим критериям цветными маркерами. Это поможет сэкономить время во время поиска документов.