Блогерша Айза, известная как бывшая жена Гуфа, раскритиковала певицу Славу.

Блогерша Айза, известная как бывшая жена Гуфа, раскритиковала певицу Славу.На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прахартистов, покинувших Россию в столь трудный момент. Тогда знаменитость, находясь в нетрезвом виде, отметила, что, несмотря ни на что, останется с соотечественниками.Насчет публикации Славы неожиданно высказалась блогерша Айза-Лилуна Ай (она же Айза Анохина, она же Айза Долматова). Ее возмутило то, что артистка сняла видео для соцсетей, находясь в алкогольном опьянении. Мол, этот поступок – пропаганда спиртного.По мнению Айзы, певица не заслуживает поддержки, даже если та произнесла правильные слова. "Ну скажи ты: "я люблю свою страну, я всегда буду со своей страной!" А зачем говорить: "вы там – те, эти – то, эти – се, и эти – те"?" – возмутилась бывшая жена рэпера Гуфа.Также Айза заступилась за телеведущую Ксению Собчак, которой тоже досталось от Славы. Блогерша призналась, что очень уважает журналистку за ее поступки. Подробнее о том, что певица сказала о жене Константина Богомолова, "Дни.ру" ранее.Кстати, ни для кого не является новостью, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Правильным решением, конечно, будет полный отказ от спиртного. Например, недавно стало известно, что в России скончались 30 человек от отравлениясидром. Об этом сообщило агентство .