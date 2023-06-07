Всю первую пятёрку единороссы планируют опубликовать 9 июня.

Александр Авдеев возглавит список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области. Решение утверждено генсоветом партии. Всю первую пятёрку владимирские единороссы планируют опубликовать 9 июня.История вполне стандартная, если учесть, что губернатор является секретарём реготделения партии власти. Разумеется, что в случае победы политического объединения глава региона не сложит с себя полномочия и не уйдёт работать в ЗС. Его мандат просто передадут другому кандидату, фамилию которого выберут сами партийцы.Добавим, что в новом составе парламента будет 40 человек - 25 одномандатников и 15 списочников. Ранее оргкомитет ЕР утвердил по отбору кандидатов. Официальное выдвижение состоится на конференции партии в конце июня.