О посещении города оружейников он рассказал в своём телеграм-канале.

Алексей Говырин пригрозил строителям школы в Коврове уголовной ответственностью за срыв сроков выполнения работ. О посещении социально важной стройки он рассказал в своём«Вместе с главой Коврова Еленой Фоминой прямо на месте провели сверку работ с графиком. Сейчас в школе уже должны были собирать мебель, но по факту до этого далеко. Готовность объекта — 60%. Одна из причин отставания: занятость подрядчика при возведении школы в Покрове и поликлиники в Мелехове. Предупредил представителей компании, что все объекты должны быть сданы в срок либо включается процедура, предусмотренная законом, вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнул парламентарий.Сейчас на объекте в Коврове задействованы 74 человека, а должно быть — 150-200. Подрядчик уверяет, что увеличит количество рабочих.«Темп надо наращивать, но не в ущерб качеству. Школа должна быть комфортной и в безопасной», — добавил Алексей Говырин.