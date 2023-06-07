Более трех тысяч владимирцев с начала года получили единовременную выплату при рождении ребенка....

Более трех тысяч владимирцев с начала года получили единовременную выплату при рождении ребенка. Размер пособия составляет 23 тысячи рублей.Это разовая мера поддержки, которую Социальный фонд предоставляет одному из родителей новорожденного. Работающие граждане могут получить ее через работодателя.Неработающим нужно подать заявление - в сам Соцфонд, в МФЦ или через Госуслуги. Выплата положена всем семьям вне зависимости от уровня доходов, она предоставляется на каждого ребенка. Оформить ее могут также опекуны, усыновители и приемные родители малыша.