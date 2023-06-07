Девятнадцать добровольцев из Владимира отправились на подготовку в учебные части.
Очередная группа...
Девятнадцать добровольцев из Владимира отправились на подготовку в учебные части.
Очередная группа добровольцев - девятнадцать человек отправилась из Владимира на подготовку в учебные части.
Следующая остановка - зона СВО. Бойцов провожали министр региональной безопасности Сергей Полузин, волонтеры, школьники, представители ветеранских организаций. Среди контрактников и те, кто отправляется в зону боевых действий впервые и те, кто уже побывал на передовой.
Олег, доброволец:
- Для будущих наших поколений- нести хорошее, чтобы они жили спокойно. Наши взрослые люди - бабушки, пенсионеры. Ну и будущее поколение.