Девятнадцать добровольцев из Владимира отправились на подготовку в учебные части. Очередная группа...

Девятнадцать добровольцев из Владимира отправились на подготовку в учебные части.Очередная группа добровольцев - девятнадцать человек отправилась из Владимира на подготовку в учебные части.Следующая остановка - зона СВО. Бойцов провожали министр региональной безопасности Сергей Полузин, волонтеры, школьники, представители ветеранских организаций. Среди контрактников и те, кто отправляется в зону боевых действий впервые и те, кто уже побывал на передовой.Олег, доброволец:- Для будущих наших поколений- нести хорошее, чтобы они жили спокойно. Наши взрослые люди - бабушки, пенсионеры. Ну и будущее поколение.