Актриса Ольга Кузьмина сообщила о скором пополнении в семье.

Актриса Ольга Кузьмина сообщила о скором пополнении в семье.Ольга Кузьмина прославилась еще в детстве благодаря киножурналу "Ералаш". Сейчас же ее все знают по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Кухня", "Отель "Элеон", "Ивановы-Ивановы" и других. А еще она озвучила Чебурашку в одноименном фильме, премьера которого состоялась в 2023 году.Сегодня Кузьмина является одной из самых востребованных актрис в стране. Она предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но иногда все-таки рассказывает поклонникам о сокровенном. Например, 7 июня она объявила о беременности, которую долго скрывала, судя по размеру живота. Скорее всего, актриса родит уже этим летом.Поклонники, увидев свежую фотографию находящейся в интересном положении Ольги, были в шоке. "Вот это новости!", – воскликнул один из фанатов. Они поздравили артистку с грядущим пополнением. Отцом ребенка, кстати, является возлюбленный актрисы, ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.Напомним, этот ребенок – второй для звезды сериала "Кухня". У Ольги Кузьминой есть 10-летний сын Гордей, которого она родила от первого мужа – Алексея Терещенко. Первенец появился на свет, когда артистке было 25 лет.