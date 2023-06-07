07.06.2023

2023-06-07 10:35:47

ЕР оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области

В регион привезли первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.



В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета Единой России на ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.



Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется, – сказал Андрей Турчак.



Секретарь Белгородского отделения Единой России, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.



Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через Единую Россию передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной, – сказал Вячеслав Гладков.



Помощь жителям Белгородской области оказывают и московские единороссы вместе с командой вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Оперативно объявлен сбор средств, закупается необходимая помощь, доставляется адресатам.



Несколько дней наша волонтерская группа работает в Белгородской области, помогает вывозить людей из Шебекино. На данный момент 90% тех, кого просят вывезти, это пожилые люди, инвалиды, многие лежачие, которым нужен постоянный уход. Находимся на постоянной связи с руководством области, социальными службами, передаем бабушек и дедушек в надежные руки врачей и социальных работников. Если ещё вчера пересаживали вывезенных из-под обстрелов людей в автобусы, которые уже доставляли их на ПВР, то сегодня это стало опасно: украинские нацисты целенаправленно открывают огонь по автобусам с гражданскими, – сообщил секретарь Московского реготделения Единой России Петр Толстой. Он уже несколько раз приезжал в обстреливаемые районы области с гуманитарной помощью.



Парламентарий рассказал, что на собранные средства уже закуплены и переданы товары первой необходимости, также вещи и продукты доставляются и тем, кто по каким-то причинам остается в своих домах.



Огромное спасибо всем, кто подключился к оказанию помощи белгородцам и, в частности, жителям Шебекина. Все мы – одна большая страна, наши люди. Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели – только Победа!.



Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения партии, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области. Он подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах. Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии Единой России будет депутат Госдумы Артём Туров.