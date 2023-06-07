Когда ожидать ближайшую магнитную бурю жителям Владимирской области? Учёные отмечают, что в...

Когда ожидать ближайшую магнитную бурю жителям Владимирской области?Учёные отмечают, что в последнее время заметно участились вспышки на Солнце, а это приводит к большей интенсивности природного явления, которое называется магнитными (геомагнитными, солнечными) бурями. Причиной возникновения магнитных бурь является значительное усиление солнечной активности против обычного, когда наша звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц.Согласно прогнозу, в середине следующей недели, магнитосфера будет пребывать в относительном спокойствии. Колебания геомагнитного поля не будут превышать двух баллов по девятибалльной шкале. Однако, затишье, согласно прогнозу специалистов, продлится лишь до вечера четверга, 15 июня, сообщают метеорологи.Примерно в шесть часов вечера сила колебаний геомагнитного поля резко подскочит в два раза – с двух до четырех баллов по девятибалльной шкале. На уровне четырех баллов геомагнитная обстановка продержится целые сутки – до вечера пятницы, 16 июня, после чего, обманчиво пойдет на спад – опустится до трех баллов и еще сутки будет держаться на этом уровне.Еще целые сутки пятибалльная магнитная буря будет бушевать над планетой, и лишь вечером в воскресенье, 18 июня, пойдет на спад – ее сила опустится до четырех баллов, и будет оставаться на этом уровне весь понедельник, 19 июня, и большую часть вторника, 20 июня.Лишь вечером во вторник сила возмущений вновь ослабеет до трех баллов. Еще сутки магнитная буря будет оставаться на уровне трех баллов, после чего, вечером в среду, 21 июня, она стихнет окончательно.Напомним, как метеозависимым людям уберечься от негативного воздействия?Фото pxfuel.com