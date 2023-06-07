Космонавт-испытатель Иван Вагнер посетил Владимирскую область. Девять с половиной лет подготовки и...

Космонавт-испытатель Иван Вагнер посетил Владимирскую область.Девять с половиной лет подготовки и сто девяносто пять дней космического странствия - космонавт-испытатель Иван Вагнер посетил Камешковский район по приглашению местной администрации и директора РАНХиГС, Вячеслава Картухина.Форма небесного цвета. У сердца надпись "Россия", с противоположной стороны - эмблема "Роскосмоса". Иван Вагнер, космонавт, который был на орбите "Союза" больше полугода, возлагает цветы к памятнику погибшим воинам из Камешковского района. Кто из советских мальчишек не мечтал полететь на Луну?Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Откровенно говоря, если бы мне предложили, я бы не отказался. Владимирский филиал РАНХиГС гордится дружбой с Центром подготовки космонавтов, с отрядом космонавтов. Это пример служения своему Отечеству и очень большой труд, мало кто знает, что он из себя представляет.На Луну Иван Вагнер пока не приземлился - это следующая мечта. Работа на орбите закипела в апреле 20-го года. Распорядок строгий- ранний подъём, завтрак, работа. Часовой перерыв, затем снова дела. После - два часа личного времени.Космонавт в это время стал фотографировать Землю днём и ночью. Один оборот вокруг Земли корабль совершает за полтора часа.Авдей и Лена, школьники:- Я хотел бы слетать в космос. Как они передвигаются по МКС? Как летают, что делают? Как дышат? Как передвигаются?У любопытных школьников много вопросов. А у космонавта на каждый есть ответ - подготовка длилась почти десять лет. В космосе может произойти, что угодно. "Союзу" - больше двадцати лет. Космос бесконечен, но системы - имеют срок эксплуатации.Иван Вагнер, космонавт-испытатель, Герой России, магистрант Владимирского филиала РАНХиГС:- Нашли первую трещину в корпусе. Потом ещё две трещины нашли. Утечка снизилась, но продолжает быть. Её до сих пор ищут, уже третий год.Еда в космосе вкусная, ничем не отличается от "земной". Никаких "тюбиков" - они остались в прошлом, только пакеты, в которые заливается горячая вода. Борщ- практически домашний.Иван Вагнер, космонавт-испытатель, Герой России, магистрант Владимирского филиала РАНХиГС:- Это сублимированная еда. И плюс консервные банки. Еда вкусная, но через несколько месяцев она приедается. И хочется какой-нибудь бургер съесть.На прощание два фото с орбиты - Суздаля и Владимира. Для местного музея космоса.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Для нас это праздник. Очень хорошо, когда к нам приезжают знаменитые люди, которые своим примером показывают нашему подрастающему поколению такой пример. А этот года - учителя и наставника, что очень символично.В 36 лет - Герой Российской Федерации. Нет ничего невозможного, если этого очень хочется - и космонавтам это известно наверняка.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".