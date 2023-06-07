Цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей.
Цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей.
Почти 40% территории
Москвы внутри старых границ занимают разнообразные зеленые зоны – от скверов до
природных заказников. Примерно каждая пятая новостройка сейчас реализуется на
расстоянии до 15-20 минут пешком от парка.
В новостройках класса
"бизнес" рядом с парками цены на квартиры начинаются от 9,3 млн
рублей. За такую цену предлагается жилье площадью от 23 кв. м в ЖК
в десяти минутах пешком от парка Северного речного
вокзала.
За 10,4 млн рублей можно
купить квартиры площадью от 23,8 кв. м в проекте в трех минутах пешком от
ВДНХ.
От 12,2 млн рублей
начинаются цены на лоты площадью от 23,7 кв. м в ЖК в
семи минутах прогулки до ВДНХ.
За 15,8 млн рублей можно
приобрести жилье площадью от 42 кв. м в уже сданном квартале в
15 минутах от Сокольников и в 25 минутах от ВДНХ.