Цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей.

Цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей.Почти 40% территорииМосквы внутри старых границ занимают разнообразные зеленые зоны – от скверов доприродных заказников. Примерно каждая пятая новостройка сейчас реализуется нарасстоянии до 15-20 минут пешком от парка.В новостройках класса"бизнес" рядом с парками цены на квартиры начинаются от 9,3 млнрублей. За такую цену предлагается жилье площадью от 23 кв. м в ЖКв десяти минутах пешком от парка Северного речноговокзала.За 10,4 млн рублей можнокупить квартиры площадью от 23,8 кв. м в проекте в трех минутах пешком отВДНХ.От 12,2 млн рублейначинаются цены на лоты площадью от 23,7 кв. м в ЖК всеми минутах прогулки до ВДНХ.За 15,8 млн рублей можноприобрести жилье площадью от 42 кв. м в уже сданном квартале в15 минутах от Сокольников и в 25 минутах от ВДНХ.